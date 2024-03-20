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На развитие водопроводной сети Саратова будет выделено 423 млн рублей

Новости
На развитие водопроводной сети Саратова будет выделено 423 млн рублей

Губернатор Роман Бусаргин провел совещание по работе муниципального предприятия «Саратовводоканал», которое с января текущего года обслуживает систему водоснабжения областного центра после расторжения соглашения с концессионером.

Директор МУПП «Саратовводоканал» Павел Зайцев сообщил, что на сегодняшний день разработана инвестиционная программа по реконструкции коммунальных сетей в городе. В этом году планируется заменить порядка 2 км трубопроводов водоснабжения и более 550 метров водоотведения. На эти цели предусмотрено 214 млн рублей. Еще 6,2 км сетей будет капитально отремонтировано за счет собственных средств. В общей сложности на 2024 год расходы по замене труб в рамках инвестпрограммы и капремонту составят 423 млн рублей.

После расторжения концессионного соглашения с ООО «КВС» рабочий персонал был сохранен и принят в «Саратовводоканал». По словам главы города Лады Мокроусовой, в первую очередь было выполнено поручение губернатора по оптимизации управленческого звена. Например, количество ставок заместителей директора сократили с 8 до 4. Эти решения позволили увеличить оплату труда рабочим аварийных бригад.

«Важно сосредоточиться на развитии муниципального предприятия «Саратовводоканал», чтобы в дальнейшем компания могла самостоятельно инвестировать в улучшение коммунального комплекса Саратова. Задача руководства предприятия – сформировать подробный план обновления материально-технической базы, грамотно расходовать средства на реконструкцию водосетей, предоставлять жителям качественные услуги», - сказал Роман Бусаргин.