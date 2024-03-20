На развитие водопроводной сети Саратова будет выделено 423 млн рублей

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Губернатор Роман Бусаргин провел совещание по работе муниципального предприятия «Саратовводоканал», которое с января текущего года обслуживает систему водоснабжения областного центра после расторжения соглашения с концессионером.Директор МУПП «Саратовводоканал» Павел Зайцев сообщил, что на сегодняшний день разработана инвестиционная программа по реконструкции коммунальных сетей в городе. В этом году планируется заменить порядка 2 км трубопроводов водоснабжения и более 550 метров водоотведения. На эти цели предусмотрено 214 млн рублей. Еще 6,2 км сетей будет капитально отремонтировано за счет собственных средств. В общей сложности на 2024 год расходы по замене труб в рамках инвестпрограммы и капремонту составят 423 млн рублей.После расторжения концессионного соглашения с ООО «КВС» рабочий персонал был сохранен и принят в «Саратовводоканал». По словам главы города Лады Мокроусовой, в первую очередь было выполнено поручение губернатора по оптимизации управленческого звена. Например, количество ставок заместителей директора сократили с 8 до 4. Эти решения позволили увеличить оплату труда рабочим аварийных бригад.«Важно сосредоточиться на развитии муниципального предприятия «Саратовводоканал», чтобы в дальнейшем компания могла самостоятельно инвестировать в улучшение коммунального комплекса Саратова. Задача руководства предприятия – сформировать подробный план обновления материально-технической базы, грамотно расходовать средства на реконструкцию водосетей, предоставлять жителям качественные услуги», - сказал Роман Бусаргин.