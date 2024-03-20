Врачи поликлиники областной детской клинической больницы начали принимать пациентов в основном корпусе учреждения

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В Областной детской клинической больнице была проведена масштабная реконструкция, после которой здание приобрело новый облик. Появились светлые уютные палаты, кабинеты и холлы, красивая и функциональная мебель.Пока шли строительные работы, больница и поликлиника были временно размещены в другом здании. После ремонта, в январе, на прежнее место возвратился стационар, а на этой неделе переехало и поликлиническое отделение, оно занимает первый и четвертый этажи основного корпуса, работает в штатном режиме. Здесь прием ведут 26 детских врачей различных специализаций. На первом этаже разместились кабинеты уролога-андролога, хирурга, иммунолога-аллерголога, кабинет для взятия аллергопроб. На четвертом этаже ведут прием педиатры, невропатолог, дерматовенеролог, эндокринолог, кардиолог, гинеколог, гастроэнтеролог, офтальмолог, психиатр.«Реконструкция больницы проводилась в рамках национального проекта Президента РФ Владимира Путина «Здравоохранение» по инициативе и при поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Губернатор Роман Бусаргин контролировал ход строительства, и неоднократно выступал инициатором выделения лечебному учреждению денежных средств из областного бюджета для оснащения необходимым оборудованием. Самое главное для нас – здоровые дети, довольные родители и медицинский персонал, который сейчас работает в комфортных условиях», - поделилась главный врач Саратовской областной детской клинической больницы Наталья Троицкая.