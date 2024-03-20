Порядка 250 тысяч жителей региона отдали свои голоса в первые три дня Всероссийского голосования за выбор новых объектов благоустройства

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С 15 по 17 марта на Всероссийском голосовании по выбору новых объектов благоустройства по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению Президента России, свои голоса отдали порядка 250 тысяч жителей Саратовской области.На ежегодное голосование выносятся объекты и дизайн-проекты для благоустройства и реконструкции общественных пространств. В этом году на голосование в регионе вынесено более 200 объектов.В ходе голосования жители региона смогут решить, как благоустроить свой населенный пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, облагородить центральную площадь или другое общественное пространство. Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно наблюдать на всей территории Саратовской области. Появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны."Состояние родного города, села, улицы, двора – это то, на что ежедневно обращают внимание люди. Нашим гражданам хочется, чтобы появлялись современные зоны отдыха. Благодаря программе по формированию комфортной городской среды наши территории преображаются. Главное, что сами жители решают, где должны создаваться парки, скверы, предлагают свои проекты и следят за ходом выполнения работ", - отмечает губернатор Роман Бусаргин.Принять участие в голосовании может любой житель субъекта РФ старше 14 лет. Проголосовать за благоустройство общественного пространства можно до 30 апреля на сайте za.gorodsreda.ru через платформу «Госуслуги», а также с помощью волонтеров, которые продемонстрируют объекты, выставленные на голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов жителей, обновят уже в следующем году.С начала старта голосования внести свой вклад в преображение родного города помогают волонтеры благоустройства. Добровольцы информируют жителей о голосовании и демонстрируют проекты, вынесенные на голосование в их населенном пункте, помогают отдать свой голос за тот или иной объект, а также отвечают на вопросы жителей. На сегодняшний день на портале ДОБРО.РФ аккредитовано более 167 тысяч заявок от волонтеров, из которых более 8 тысяч заявок от Саратовской области.«По итогам первых дней Всероссийского голосования за выбор новых объектов благоустройства Саратовская область оказалась в тройке лидеров. Кроме того, что у нас самые активные жители, это и свидетельство слаженной работы нашего волонтерского штаба. Впереди — полтора месяца работы, и наши волонтёры готовы помочь всем желающим, кто еще не успел поддержать полюбившуюся территорию для благоустройства!» – прокомментировала руководитель регионального штаба волонтеров ФКГС Дарина Пантелеева.Регистрация добровольцев благоустройства открыта на протяжении всего периода голосования на сайте ДОБРО.РФ. За три года в голосовании в качестве волонтеров на территории субъекта РФ было задействовано более 5 тысяч человек, которые за это время собрали более 708 тысяч голосов.С каждым годом все больше горожан вовлекаются в процесс формирования комфортной городской среды. Успейте принять участие в голосовании и изменить качество городской среды!