20 марта 2024 СРЕДА
Новости
10:00 | 20 марта
Врачи поликлиники областной детской клинической больницы начали принимать пациентов в основном корпусе учреждения
09:00 | 20 марта
Порядка 250 тысяч жителей региона отдали свои голоса в первые три дня Всероссийского голосования за выбор новых объектов благоустройства
06:45 | 20 марта
Сегодня в Энгельсе ликвидированы БПЛА
22:03 | 19 марта
Современное образование: конструктор новых возможностей
18:54 | 19 марта
Роман Чуйченко – о нарушении сроков доставки пенсий: «Недопустима задержка даже на сутки»
18:00 | 19 марта
На территории региона африканской чумы свиней и гриппа птиц не выявлено
17:35 | 19 марта
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17:30 | 19 марта
Спортивные школы региона готовятся к проведению ремонтных работ
16:31 | 19 марта
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Сегодня в Энгельсе ликвидированы БПЛА

Новости
Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы два БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно.



Ориентировочно в 5.35 многие жители Энгельса услышали звуки взрывов, после чего сработала система ПВО и раздалась сирена ракетной опасности.

Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет.