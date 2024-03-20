Сегодня в Энгельсе ликвидированы БПЛА
Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы два БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно.
Ориентировочно в 5.35 многие жители Энгельса услышали звуки взрывов, после чего сработала система ПВО и раздалась сирена ракетной опасности.
Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет.
Ориентировочно в 5.35 многие жители Энгельса услышали звуки взрывов, после чего сработала система ПВО и раздалась сирена ракетной опасности.
Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет.