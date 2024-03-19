Роман Чуйченко – о нарушении сроков доставки пенсий: «Недопустима задержка даже на сутки»

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«У многих получателей пенсии небольшие. Эти люди сильно страдают от задержек. Они нередко буквально считают дни до пенсии. Все траты расписаны по графику.Сергей Викторович заверил, что подобные задержки случаются не больше, чем на один день. Происходят в случае форс-мажорных обстоятельств. Например, если внезапно заболел почтальон. В этом случае пенсию доставляет на следующий день подменный почтальон из другого отделения или лично руководитель почтамта.Указал руководителю филиала, что недопустима задержка даже на сутки. Варианты доставки необходимо изыскивать в тот же день, который согласован в графике», – подчеркнул Роман Чуйченко (фракция «Единая Россия»).Он также обратил внимание, что произошедшие случаи – еще один довод в пользу необходимости срочного повышения доходов почтальонов и укомплектования штата.Парламентарий напомнил, что в прошедшем году Правительство РФ рассматривало возможность введения инфраструктурного налога на отрасль электронной коммерции. Предлагалось перечислять 0,5% с оборота крупных маркетплейсов с оборотом более 1 млрд руб. в год на развитие «Почты России». В итоге, решено было изыскать другой способ поддержки главного почтового оператора, не связанный с увеличением фискальной нагрузки на коммерческий сектор, что могло бы привести к негативному эффекту роста цен на реализуемые товары.«Сейчас предлагается, в частности, идея государственной торговой интернет-площадки, которая могла бы конкурировать на рынке на общих основаниях. Мы видим, что в почтовых отделениях повсеместно реализуются в розницу продукты, товары первой необходимости. Переход к торговле через интернет может стать логическим продолжением выбранной стратегии развития.Как бы то ни было, вопрос увеличения оплаты труда почтовых работников требует срочного решения», - акцентировал депутат.Он также отметил, что окончательное решение вопроса Правительством РФ ожидается уже в этом году.