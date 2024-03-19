Роман Грибов выступил в защиту балаковской журналистки

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«Травлю Инны Чумичкиной устроили информационные ресурсы, которые придерживаются антигосударственных, а иногда и откровенно русофобских взглядов.Чумичкину знаю давно, она профессионал, со своей принципиальной позицией. Да, наши взгляды часто расходились. Но в данном случае она проявила себя как настоящий патриот России.СМИ, которые называют Чумичкину «доносчицей» нужно самих проверить. Не являются ли они иностранными агентами? Как член комитета по информационной политике Саратовской областной Думы подниму этот вопрос. Уверен, что мои коллеги по комитету меня поддержат», - выразил уверенность Роман Грибов.Напомним, 17 марта на участке №510 в городе Балаково был задержан наблюдатель от КПРФ. Мужчина негативно высказывался о проведении специальной военной операции. Материалы в отношении балаковца направили в суд, где его оштрафовали на 45 тысяч рублей.