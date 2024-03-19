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На территории региона африканской чумы свиней и гриппа птиц не выявлено

Новости
На территории региона африканской чумы свиней и гриппа птиц не выявлено


В регионе вакцинации и диагностическим исследованиям подвергнуто около 40% поголовья восприимчивых животных. Об этом в ходе брифинга рассказал руководитель регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев.

«В соответствии с требованиями ветеринарного законодательства в целях раннего выявления случаев заболевания животных осуществляются плановые диагностические исследования на заразные и особо опасные болезни, в том числе аллергическим методом на туберкулез, серологическими методами на бруцеллез, лейкоз крупного рогатого скота, сап лошадей, а также молекулярно-генетическими методами - на ящур, высокопатогенный грипп птиц, африканскую чуму свиней. В 2024 году ветеринарной службой выполнено более 200 тысяч диагностических исследований на различные инфекции», - проинформировал Алексей Балалаев.

С целью контроля циркуляции вирусов африканской чумы свиней и высокопатогенного гриппа птиц, в том числе в дикой фауне, проведено более 12 тысяч исследований на АЧС, почти 22 тысячи исследований на грипп птиц. Все результаты исследований – отрицательные.

Ветеринарной службой продолжена работа по профилактике заноса и распространения ящура животных. С начала года против этой инфекции вакцинировано 90% животных, подлежащих вакцинации.

Также в ходе брифинга руководитель ведомства проинформировал о вступивших в силу с 1 марта текущего года новых ветеринарных правилах маркирования и учета животных, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства РФ.

«В соответствии с ветеринарными правилами для владельцев животных установлен срок проведения маркировки в 30 дней после рождения или ввоза на территорию Российской Федерации. Животные, идентифицированные госветслужбой региона до 01.03.2024 года, повторному маркированию не подлежат»,- сообщил Алексей Балалаев.