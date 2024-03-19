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Спортивные школы региона готовятся к проведению ремонтных работ

Новости
Спортивные школы региона готовятся к проведению ремонтных работ


В текущем году при поддержке Губернатора области Романа Бусаргина впервые была сформирована региональная программа, в рамках которой выделено дополнительное финансирование на укрепление материально-технической базы спортивных школ области.

На эти цели предусмотрено 50 млн рублей, которые распределены между 25 школами, реализующими программы спортивной подготовки.

Сегодня в рамках заседания комитета по спорту, туризму и делам молодежи областной думы министр спорта области Олег Дубовенко доложил о ходе реализации программы. В настоящее время уже заключены контракты на проведение работ, которые пройдут на 36 объектах спорта в муниципалитетах региона и г.Саратов.

Так, по антитеррористической защищенности объектов работы пройдут в 9 школах, ремонт кровельного покрытия планируется на 7 объектах, замена окон и напольного покрытия - в 5, ремонт помещений игровых залов будет выполнен в 7 объектах.

Руководитель ведомства отметил, что в ходе проведения конкурсных процедур по ряду объектов возникла экономия. Данные средства также будут направлены на проведение дополнительных работ.