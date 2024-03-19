Паводок 2024: вскрытие рек наблюдается в 6 районах области

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В связи с повышением температурного режима на территории региона начался процесс освобождения водоёмов от ледяного покрова. Частично реки вскрылись в Аткарском, Базарно-Карабулакском, Вольском, Дергачёвском, Екатериновском и Петровском районах. В этих и других паводкоопасных районах ведётся активная подготовка к весеннему половодью, начало которого ожидается в конце третьей декады марта.«Случаев подтопления населённых пунктов, дорог, мостов и плотин в регионе на сегодняшний день не зафиксировано. Режим повышенной готовности введен пока в трёх паводкоопасных районах – Аткарском, Калининском и Ртищевском. Центр прогнозирования чрезвычайных ситуаций «Безопасного региона», подведомственный нашему управлению, ежедневно мониторит обстановку на водных объектах. Все силы и средства готовы к реагированию», - отметил начальник управления безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин.Для снижения рисков подтопления населённых пунктов в местах вероятного образования ледовых заторов на участках малых рек проводятся превентивные ледовзрывные работы. Спасатели-подрывники саратовского Облспаса осуществили уже 23 подрыва льда в шести районах области и Гагаринском районе г. Саратова.В период паводка для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ могут быть привлечены силы и средства в составе 13860 человек и 4290 единиц техники: аварийно- и реанимационно-спасательные автомобили, снегоходы, лодки и катера, мобильные узлы связи и др. При необходимости в Аткарском, Дергачёвском, Ивантеевском, Лысогорском, Петровском и Пугачёвском районах будут открыты 14 лодочных переправ.