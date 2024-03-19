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В Год семьи в регионе стартовала акция «Малышу с любовью»

Новости
В Год семьи в регионе стартовала акция «Малышу с любовью»


Тематические мероприятия в рамках Года семьи охватывают все поколения жителей Саратовской области. В социозащитных учреждениях региона проходят социальные акции, реализуются творческие проекты и инициативы по поддержке семей, родительства и детства, сохранению исконных семейных ценностей и традиций.

Одним из наиболее интересных проектов стала акция «Малышу с любовью», инициаторами которой выступили «серебряные» волонтеры Краснопартизанского района.
Активисты старшего возраста решили поддержать молодых мам и пап в период долгожданного появления малыша на свет. В акции также принимают участие сотрудники центра и получатели социальных услуг.

На занятиях в мастерской «Доброцентр» добровольцы своими руками создают красивые вязаные комплекты для новорожденных и мастерят игрушки и сувениры. Напомним, что творческая студия действует при центре соцобслуживания благодаря возможностям национального проекта Президента страны «Демография».

«Все изделия наши волонтеры создают из специальной мягкой пряжи, которая используется, в том числе, и для детских вещей. Пушистые пледы, конвертики, чепчики, пинетки и царапки, сделанные с любовью и заботой, станут отличным подарком к выписке», - отмечает директор комплексного центра соцобслуживания населения Лидия Прокофьева.

Такие приятные подарки ручной работы будут вручаться семьям района, в которых родится ребенок, в течение всего года.