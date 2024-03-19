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Саратовская область вошла в топ-20 регионов по участию в партнерских программах Минэкономразвития РФ

Новости
Саратовская область вошла в топ-20 регионов по участию в партнерских программах Минэкономразвития РФ


По итогам 2023 года Саратовская область вошла в топ-20 регионов России по количеству оказанных услуг в рамках партнерских программ Минэкономразвития РФ. Наиболее популярной поддержкой в регионе стала программа «Бонусы ВКонтакте», которая позволила предпринимателям удвоить бюджет на продвижение в социальной сети.

По количеству заявок регион лидирует сразу по двум программам. Область заняла 8 место по федеральной программе Минэкономразвития РФ и Россельхозбанка, благодаря которой фермеры региона представили свою продукцию на крупнейших аграрных маркетплейсах «Свое фермерство» и «Свое родное», а также бесплатно получили промо-поддержку на продвижение. 16 место регион занял по партнерской программе «Ярмарка мастеров – Livemaster», в рамках которой самозанятые мастера и ремесленники на 1 месяц открыли бесплатные магазины на маркетплейсе «Ярмарка Мастеров» и успешно реализовали свою продукцию.

Партнерские программы реализуются на базе центров «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Более 25 000 предпринимателей в прошлом году приняли участие в партнёрских программах Минэкономразвития России и сэкономили в общей сложности более 100 млн рублей. Наши программы в основном построены таким образом, что предприниматель софинансирует часть услуг, которыми он хочет воспользоваться, а компания-партнёр предоставляет дополнительные бонусы — чаще всего это удвоение рекламных бюджетов, содействие в приоритетной выдаче, консультационное и информационное сопровождение. При этом государственный бюджет не несёт расходов со своей стороны, а компания-партнёр собственными инвестициями помогает самозанятым и представителям малого и среднего бизнеса легче выйти на рынок и быстрее получить клиентов на свои товары и услуги. Это одна из наиболее продуктивных форм кооперации госсектора, крупного и малого бизнеса: стратегия win-win в действии», — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

«Предпринимателям доступен широкий спектр поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне. В 2023 году Центром «Мой Бизнес» Саратовской области было оказано около 7 тысяч услуг, получателями стали 5,5 тысяч предпринимателей, самозанятых и тех, кто планирует открыть собственный бизнес. В этом году работа активно продолжается», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.

В настоящее время действуют следующие партнерские программы:

- Удвоение рекламного бюджета в сервисе VK Реклама от 500 до 10 000 рублей (https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/anticrisis/udvoenie-reklamnogo-byudzheta-na-platforme-vk-reklama) - до 30 апреля.
- 7 000 бонусных рублей на первый запуск рекламы в Яндекс Бизнесе (https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/anticrisis/podderzhka-malogo-i-srednego-biznesa-ot-minekonomrazvitiya-i-yandeks-biznesa) - до 31 марта.
- Удвоение рекламного бюджета на Авито на сумму от 3000 рублей (https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/anticrisis/programma-podderzhki-predprinimateley-sfery-uslug-ot-minekonomrazvitiya-rossii-i-avito/) - до 31 марта.

Узнать подробнее можно в Центре «Мой бизнес» Саратовской области по тел.: 8 (800) 301-43-64 или по адресу: г. Саратов, ул. Краевая, 85.