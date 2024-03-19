Жителям вернули переплату за отопление, образовавшуюся из-за неисправности общедомового прибора учета

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Это привело к увеличению объема потребленного тепла и, соответственно, к увеличению стоимости. Суды пришли к выводу, что сама управляющая организация не исполнила обязанность по надлежащему содержанию прибора учёта тепловой энергии.С управляющей компании были взысканы заявленные собственниками убытки, «потребительский штраф» в 50% от присуждённой суммы, компенсация морального вреда — по 1000 р.В удовлетворении исковых требований к ресурсоснабжающей организации было отказано, поскольку её расчеты позволяли определить, каким был бы размер оплаты при использовании показаний прибора учёта, и сделать вывод о причинении истцам убытков из-за ненадлежащего исполнения обязательств управляющей компании.