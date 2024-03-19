Жителям вернули переплату за отопление, образовавшуюся из-за неисправности общедомового прибора учета
Два собственника обратились с иском к управляющей компании и теплоснабжающей организации с требованием произвести перерасчет платы за отопление. Многоквартирный дом оснащен прибором учета тепловой энергии, срок эксплуатации которого истек. Управляющей организацией не было предпринято мер по устранению нарушений работы прибора учета. Поэтому плата за отопление начислялась не по показаниям прибора, а первые три расчетных периода – по среднемесячному объему потребления, затем – по нормативу.
Это привело к увеличению объема потребленного тепла и, соответственно, к увеличению стоимости. Суды пришли к выводу, что сама управляющая организация не исполнила обязанность по надлежащему содержанию прибора учёта тепловой энергии.
С управляющей компании были взысканы заявленные собственниками убытки, «потребительский штраф» в 50% от присуждённой суммы, компенсация морального вреда — по 1000 р.
В удовлетворении исковых требований к ресурсоснабжающей организации было отказано, поскольку её расчеты позволяли определить, каким был бы размер оплаты при использовании показаний прибора учёта, и сделать вывод о причинении истцам убытков из-за ненадлежащего исполнения обязательств управляющей компании.
Это привело к увеличению объема потребленного тепла и, соответственно, к увеличению стоимости. Суды пришли к выводу, что сама управляющая организация не исполнила обязанность по надлежащему содержанию прибора учёта тепловой энергии.
С управляющей компании были взысканы заявленные собственниками убытки, «потребительский штраф» в 50% от присуждённой суммы, компенсация морального вреда — по 1000 р.
В удовлетворении исковых требований к ресурсоснабжающей организации было отказано, поскольку её расчеты позволяли определить, каким был бы размер оплаты при использовании показаний прибора учёта, и сделать вывод о причинении истцам убытков из-за ненадлежащего исполнения обязательств управляющей компании.