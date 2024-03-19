Саратовских студентов и преподавателей приглашают поучаствовать в вебинарах по финансовой грамотности

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Представители ведущих вузов страны и известные эксперты финансового рынка расскажут о новых инструментах формирования долгосрочных сбережений, инвестиционных трендах и ответственном заимствовании. Помимо привычных лекций, участники смогут пообщаться со спикерами в формате дискуссии.С 20 марта 2024 года вебинары будут проходить каждую среду один раз в неделю в 10:00 часов утра по московскому времени.Успешно прошедшие сезон участники получат именные сертификаты, а особенно активные – памятные сувениры от «Финтрека».Для участия в цикле вебинаров «Финтрек» необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.Для удобства участников все информирование будет проходить в социальных сетях проекта: телеграм-канале и на страничке во «ВКонтакте».