19 марта 2024 ВТОРНИК
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13:00 | 19 марта
В Саратовском областном кардиологическом диспансере впервые провели эндоскопические операции на сердце
12:00 | 19 марта
Саратовская область вошла в топ-20 регионов по участию в партнерских программах Минэкономразвития РФ
11:00 | 19 марта
Жителям вернули переплату за отопление, образовавшуюся из-за неисправности общедомового прибора учета
10:00 | 19 марта
Саратовских студентов и преподавателей приглашают поучаствовать в вебинарах по финансовой грамотности
09:00 | 19 марта
Закон, способствующий развитию фермерства, вступил в силу
18:52 | 18 марта
Рекордная явка: в регионах ПФО подведены итоги выборов Президента России
18:00 | 18 марта
Саратовские тхэквондисты завоевали 15 медалей на чемпионате и Первенстве ПФО
17:00 | 18 марта
Более 600 тысяч рублей вернули балаковцам за горячую воду
16:40 | 18 марта
Саратовский университет принимает участие в Марафоне цифровых кафедр
16:00 | 18 марта
Первая туристическая поездка на электропоезде из Саратова в Красноармейск состоится 27 марта
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Саратовских студентов и преподавателей приглашают поучаствовать в вебинарах по финансовой грамотности

Новости
Саратовских студентов и преподавателей приглашают поучаствовать в вебинарах по финансовой грамотности

Представители ведущих вузов страны и известные эксперты финансового рынка расскажут о новых инструментах формирования долгосрочных сбережений, инвестиционных трендах и ответственном заимствовании. Помимо привычных лекций, участники смогут пообщаться со спикерами в формате дискуссии.

С 20 марта 2024 года вебинары будут проходить каждую среду один раз в неделю в 10:00 часов утра по московскому времени.

Успешно прошедшие сезон участники получат именные сертификаты, а особенно активные – памятные сувениры от «Финтрека».

Для участия в цикле вебинаров «Финтрек» необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

Для удобства участников все информирование будет проходить в социальных сетях проекта: телеграм-канале и на страничке во «ВКонтакте».