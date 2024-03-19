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Закон, способствующий развитию фермерства, вступил в силу

Новости
Закон, способствующий развитию фермерства, вступил в силу


Специалисты считают, что он положительным образом скажется на социальном развитии села
Новый закон, позволяющий сельхозпроизводителю вносить в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведения о том, что он является главой К(Ф)Х, был принят в конце прошлого года, но для того, чтобы соответствующая отметка была проставлена в ЕГРИП, требовалось скорректировать нормативно-правовые документов ФНС.

Необходимые изменения были проработаны. В Министерстве юстиции РФ зарегистрировали документ, и приказ вступил в силу, сообщает Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов.

Согласно документу фермер может зарегистрироваться как «индивидуальный предприниматель, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства». Для этого в ФНС необходимо заполнить форму заявления № Р21001. Для внесения изменений в ЕГРИП уже действующему предпринимателю – заполнить форму № Р24001.

- Принятие закона - это результат работы, которую Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России вела на протяжении нескольких лет. Члены Ассоциации поднимали вопрос на съездах фермеров, на площадках Правительства России, и он решен положительно. Убежден, что возвращение данной формы регистрации К(Ф)Х поспособствует развитию фермерства и положительным образом скажется на социальном развитии села. Ведь зачастую в малых населенных пунктах фермер – единственный хозяйствующий субъект, обеспечивающий сельчан заработной платой, - прокомментировал изменения в законодательства председатель АККОР Саратовской области Александр Кожин.