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Рекордная явка: в регионах ПФО подведены итоги выборов Президента России

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В России завершились выборы Президента страны
Рекордная явка: в регионах ПФО подведены итоги выборов Президента России



По данным ЦИК РФ, средняя общероссийская явка составила 77,4%. Весомый вклад в эти цифры внесли 14 регионов Приволжского федерального округа, где явка на выборы Главы государства составила 78,6% избирателей.
Наиболее активно голосовали жители Саратовской области (91,6%), Республики Башкортостан (90,9%) и Пензенской области (89,9%%). В первую десятку регионов России по абсолютным значениям поддержки Владимира Путина вошли Башкортостан – 4 место, Татарстан – 5 место и Нижегородская область – 9 место. Таким образом, за действующего Главу государства в регионах ПФО проголосовали порядка 15 млн человек, что почти на 3 млн превышает результат 2018 года.

Напомним, 15 марта в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров проголосовал на выборах Главы государства. По его словам, выборы Президента – главное политическое событие, которое определит, как будет развиваться страна в ближайшие шесть лет.

Действующий Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин одержал убедительную победу на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Голоса жителей ПФО распределились следующим образом: Владимир Путин – 87,36%; Николай Харитонов – 4,8%; Леонид Слуцкий – 3,33%; Владислав Даванков – 3,27%. По словам экспертов, это результат отношения избирателей к труду Владимира Путина и его работе в предыдущие годы, а также одобрение программы развития страны, предложенной Президентом в Послании Федеральному собранию.
В округе проведена масштабная кампания по информированию граждан о проходящих выборах. Проектом «ИнформУИК» охвачено более 77% жителей ПФО (в среднем по России – 76%). Созданы условия для комфортного и безопасного голосования – ДЭГ и «Мобильный избиратель», которыми воспользовались порядка 1,5 млн жителей округа.

Контроль за ходом голосования в ПФО осуществляли более 82 тыс. наблюдателей от кандидатов, политических партий и общественных палат, а также 120 – международных наблюдателей. Принятые меры по повышению легитимности избирательной кампании позволили вдвое сократить количество жалоб по сравнению с Президентскими выборами 2018 года и в 10 раз – с выборами депутатов Госдумы 2021 года.