Саратовский университет принимает участие в Марафоне цифровых кафедр

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Более 100 вузов России – участников программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» – принимают участие в Марафоне цифровых кафедр, который организует Университет Иннополис. В их числе – Саратовский университет. Участники делятся успешными практиками и проектами подготовки ИТ-специалистов. Сейчас на цифровой кафедре СГУ обучается около 1500 студентов по 7 программам дополнительного профессионального образования, в том числе студенты Луганского государственного педагогического университета.Марафон проходит в два этапа и охватывает все федеральные округа России. Первый этап марафона уже идет и завершится 27 марта. Во втором этапе (29 марта – 19 апреля) команды цифровых кафедр поделятся практиками на очных встречах в Иннополисе, Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Екатеринбурге, Волгограде, Нижнем Новгороде. Руководители цифровых кафедр расскажут о вовлечении бизнеса в проект: организации практик и стажировок для студентов, привлечении экспертов из индустрии к разработке образовательных программ и преподаванию. Преподаватели вузов поделятся, каких специалистов и с какими компетенциями они готовят на цифровых кафедрах и насколько востребованы их выпускники на рынке труда. А студенты представят свои ИТ-проекты, разработанные для реального сектора экономики в процессе обучения на цифровой кафедре.Представлять цифровую кафедру СГУ имени Н.Г. Чернышевского во второй части марафона 17 апреля в Московском государственном педагогическом университет будут руководитель проекта Елена Кудрина, научный руководитель программы «Ведение профессиональной деятельности на основе данных: программирование на Python в области химии» Наталия Бурмистрова и студентка Института химии Ирина Никитина.Победителей второго этапа определят онлайн-голосованием зрители и экспертная комиссия из представителей индустрии. Они встретятся в финале марафона в мае в Москве с представителями федеральных органов власти, бизнеса и промышленности.Проект «Цифровая кафедра» запущен в 2022 году и реализуется в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала IT-отрасли» национального проекта «Цифровая экономика». Цифровые кафедры открыты в 119 вузах страны. Саратовский университет подключился к реализации данного проекта с первых дней. В 2023 году цифровую кафедру вуза успешно закончили 980 студентов, получив дополнительную квалификацию по ИТ-профилю.