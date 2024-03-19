Более 600 тысяч рублей вернули балаковцам за горячую воду

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В ходе еженедельных консультаций специалисты Государственной жилищной инспекции области подробно разъясняют жителям изменения в реализации контрольно-надзорных мероприятий в Российской Федерации, а также рассказывают о том, что профилактические меры показывают такую же результативность.Так, в ноябре 2023 года в инспекцию обратились жители дома №126 по ул. Ленина в г. Балаково. Несмотря на отсутствие коммунальной услуги, МУП «Балаково-водоканал» производило им начисление платы за горячее водоснабжение. В ходе рассмотрения обращения было установлено, что подача горячего водоснабжения в результате реконструкции общедомовой системы на 4 и 5 этажи многоквартирного дома не осуществляется. То есть при данных обстоятельствах ресурсоснабжающая организация не имела оснований для начисления жителям этих этажей платы не только за горячую воду, но и за водоотведение по горячему водоснабжению.По данному факту в рамках профилактических мер инспекцией было объявлено предостережение МУП «Балаково-Водоканал». Отметим, что все предостережения в инспекции находятся на контроле. Итог исполнения данного предостережения жители увидели в платежном документе за январь 2024 года.«МУП «Балаково-Водоканал» произвело перерасчет (снятие) платы за коммунальные услуги по горячему водоснабжению и водоотведению (ГВС) с октября 2019 года по декабрь 2023 года. Общая сумма перерасчета составила 620 099,70 рублей. Отмечу, что по результатам только профилактических мероприятий инспекции, проводимых в 2023 году, сумма перерасчета за коммунальные услуги составила более 8 миллионов рублей», - заключила и.о. начальника инспекции Юлия Абрамова.