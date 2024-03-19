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Первая туристическая поездка на электропоезде из Саратова в Красноармейск состоится 27 марта

Новости


В среду, 27 марта, состоится первая туристическая поездка из Саратова в Красноармейск на электропоезде

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Со станции Саратов-1 пригородный поезд №6304 сообщением Аткарск – Карамыш отправится в 7:32 и прибудет в Карамыш в 9:49. Оттуда на трансфере пассажиры отправятся в село Золотое и город Красноармейск. В обратный путь из Карамыша туристы отправятся на пригородном поезде №6325 сообщением Карамыш – Тарханы в 16:07 и вернутся на саратовский вокзал в 18:24.
В экскурсионную программу входит прогулка по городу, мастер-класс по гончарному делу, а также посещение краеведческого музея.
Все желающие также смогут увидеть основные достопримечательности города Бальцера (ныне Красноармейска) и его старинные здания из красного кирпича мозаичной кладки, построенные в конце XIX – начале XX века. На прогулку и экскурсии будет отведено около 5 часов.