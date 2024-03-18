Владимира Путина поддержали 1,25 млн саратовцев
В Саратовской области явка по итогам голосования составила 76,51%
В Саратовской области обработаны все протоколы. По итогам голосования явка составила 76,51%. На избирательные участки пришли 1 369 789 человек. Самыми активными оказались жители Татищевского района - 97% избирателей пришли на выборы.
Как сообщила руководитель регионального избиркома Ирина Романова, выборы президента России в Саратовской области признаны состоявшимися.
В результате голосования уверенную победу на президентских выборах -2024 одержал действующий президент Владимир Путин. На втором месте по количеству набранных голосов - Николай Харитонов, на третьем- Леонид Слуцкий, на четвертом - Владислав Даванков.
✔️Владимир Путин — 1 253 965 избирателей (91,66%);
✔️Николай Харитонов — 65 322 избирателя (4,78%);
✔️Леонид Слуцкий — 23 979 избирателей (1,75%);
✔️Владислав Даванков — 16 162 избирателя (1,18%).
В Саратовской области обработаны все протоколы. По итогам голосования явка составила 76,51%. На избирательные участки пришли 1 369 789 человек. Самыми активными оказались жители Татищевского района - 97% избирателей пришли на выборы.
Как сообщила руководитель регионального избиркома Ирина Романова, выборы президента России в Саратовской области признаны состоявшимися.
В результате голосования уверенную победу на президентских выборах -2024 одержал действующий президент Владимир Путин. На втором месте по количеству набранных голосов - Николай Харитонов, на третьем- Леонид Слуцкий, на четвертом - Владислав Даванков.
✔️Владимир Путин — 1 253 965 избирателей (91,66%);
✔️Николай Харитонов — 65 322 избирателя (4,78%);
✔️Леонид Слуцкий — 23 979 избирателей (1,75%);
✔️Владислав Даванков — 16 162 избирателя (1,18%).