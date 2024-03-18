Проект «Хлеб с неба не падает» получил поддержку фонда «История Отечества»

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Посвященный 70-летию начала освоения целинных и залежных земель проект Саратовского областного музея краеведения «Хлеб с неба не падает» получил поддержку фонда «История Отечества».В рамках проекта будет подготовлена передвижная экспозиция, созданная на основе материалов фондовых коллекций музея. Формат выставки предполагает возможность ее экспонирования в различных учреждениях области. На ней можно будет проводить интерактивные уроки, занятия и мастер-классы.Напомним, начало освоению целины положило постановление Совета Министров СССР и ЦК КПСС от 2 марта 1954 года «Об увеличении производства зерна в 1954–1955 годах за счёт освоения целинных и залежных земель». 2 апреля 1954 года было принято совместное постановление исполкома Саратовского областного Совета и бюро обкома КПСС об освоении целинных и залежных земель в области. С этого времени начинается массовое освоение новых территорий в Саратовской области, которая располагала большими массивами нераспаханных земель в заволжских районах.В 1954–1955 гг. в Заволжье по комсомольским путёвкам из разных городов страны прибыло более 10 тысяч человек, в т. ч. свыше 6 тыс. – из городов и районов области.Покоряя целину, молодые люди проявляли колоссальную волю и упорство, в результате за короткий срок были освоены большие целинные и залежные территории. На ранее пустовавших землях вырастали совхозы, строились дома культуры и школы, открывались библиотеки и детские сады, создавались новые семьи.За освоение целинных и залежных земель и сдачу государству 100 миллионов пудов зерна Саратовская область в 1956 г. была награждена первым орденом Ленина. Сотни саратовцев были награждены медалями «За освоение целинных земель».