Сергей Овсянников: Владимир Путин – наш Президент!

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Председатель областного Совета ветеранов поблагодарил ветеранов за участие в голосовании на выборах Президента России:"Владимир Путин – наш Президент! Ура! Значит, страна продолжит развиваться успешно. Победа Владимира Путина – победа народа! В условиях противодействия Запада и США, проведения СВО, санкций страна не просто выживает, а двигается вперед. При такой явке и такой поддержке избирателей Победа Владимира Путина сравнима с полетом первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Событие, значимое для мироустройства на планете. Областной Совет ветеранов выражает благодарность всем нашим друзьям. Наш девиз: «Только вперед!» Будьте здоровы и счастливы!"