18 марта 2024 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
15:00 | 18 марта
Сергей Овсянников: Владимир Путин – наш Президент!
14:30 | 18 марта
Проект «Хлеб с неба не падает» получил поддержку фонда «История Отечества»
14:14 | 18 марта
Владимира Путина поддержали 1,25 млн саратовцев
14:13 | 18 марта
Владимира Путина поддержали 1,25 млн саратовцев
13:51 | 18 марта
Саратовцы могут увидеть масштабную выставку «Просвещение. Большие перемены» онлайн
12:00 | 18 марта
Саратовские компании посетят Киргизию с бизнес-миссией
11:00 | 18 марта
Составлено охранное обязательство для здания, где располагалась мужская гимназия
10:00 | 18 марта
В Марксовской ветлаборатории внедряют новый метод исследований
09:00 | 18 марта
Внутрипоселковые дороги в области начнут ремонтировать с установлением положительной температуры воздуха
15:32 | 17 марта
На избирательных участках Саратова продолжается голосование
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Сергей Овсянников: Владимир Путин – наш Президент!

Новости
Сергей Овсянников: Владимир Путин – наш Президент!

Председатель областного Совета ветеранов поблагодарил ветеранов за участие в голосовании на выборах Президента России:

"Владимир Путин – наш Президент! Ура! Значит, страна продолжит развиваться успешно. Победа Владимира Путина – победа народа! В условиях противодействия Запада и США, проведения СВО, санкций страна не просто выживает, а двигается вперед. При такой явке и такой поддержке избирателей Победа Владимира Путина сравнима с полетом первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Событие, значимое для мироустройства на планете. Областной Совет ветеранов выражает благодарность всем нашим друзьям. Наш девиз: «Только вперед!» Будьте здоровы и счастливы!"