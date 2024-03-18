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Саратовцы могут увидеть масштабную выставку «Просвещение. Большие перемены» онлайн

Новости
Саратовцы могут увидеть масштабную выставку «Просвещение. Большие перемены» онлайн

За четыре месяца иммерсивную экспозицию «Просвещение. Большие перемены», стартовавшую на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в ноябре и после открывшуюся в Исторических парках «Россия – Моя история» по всей стране, посетили более миллиона россиян. В оффлайн-формате в Саратове в течение месяца экспозицию увидели больше четырех тысяч человек, среди которых - школьники и студенты, преподаватели ВУЗов и СУЗов, ветераны труда, руководители министерств. Теперь жителям регионов доступна оцифрованная версия масштабного просветительского проекта. Виртуальный 3D-тур по выставке можно совершить по ссылке - https://space360.expohistory.ru/

Мультимедийный проект «Просвещение. Большие перемены», созданный Фондом Гуманитарных Проектов по заданию Министерства просвещения РФ, стал самой популярной выставкой зимы об истории российского просвещения. Иммерсивная экспозиция переносит посетителей из прошлого в настоящее и будущее системы отечественного образования. По плану всероссийского экспонирования, в 2024 году выставка открылась в 26 Исторических парках «Россия – Моя история» в крупных городах страны.

Посетители выставки «проходят» все этапы эволюции системы образования страны от Советского Союза до современной России, видят, как менялись школы и детские сады, какие возможности сегодня открываются перед молодежью. Сквозь этапы-залы, включающие тематические зоны «Трудные 90-е», «Детский сад», «Школа» и другие гости «заглядывают» в «Министерство будущего» и узнают, каких результатов планирует достичь к 2030 году Минпросвещения РФ.

По мнению заместителя управляющего директора Фонда Гуманитарных Проектов Александра Тарасова, экспозиция приближает к пониманию важности развития образования в масштабах целого государства: «Интересно проследить, как становление системы образования в России формировало несколько поколений людей уникальной стойкости, мужества, высоких душевных качеств, ума и целеустремленности. Это и народ-победитель фашизма, и те, кто восстановили страну, и сотни тысяч одаренных ученых, общественных и политических деятелей, простых россиян, пришедших друг другу на выручку в сложные годы перестройки, пандемии, героев прошлого и настоящего. Без сомнения, знакомство с развитием образования в России – это лучший способ заглянуть в свое будущее».

Выставка с самого открытия в рамках форума «Россия» привлекла пристальное внимание культурной и образовательной общественности страны. В числе почетных гостей ее посетили заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, Министр Просвещения РФ Сергей Кравцов, эксперты педагогических ВУЗов и победители всероссийских конкурсов «Учитель года» и «Директор года».

Видеоролик об экспозиции «Просвещение. Большие перемены»: https://disk.yandex.ru/i/5-QtTLFdSQXqYw