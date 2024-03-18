Саратовцы могут увидеть масштабную выставку «Просвещение. Большие перемены» онлайн

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За четыре месяца иммерсивную экспозицию «Просвещение. Большие перемены», стартовавшую на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в ноябре и после открывшуюся в Исторических парках «Россия – Моя история» по всей стране, посетили более миллиона россиян. В оффлайн-формате в Саратове в течение месяца экспозицию увидели больше четырех тысяч человек, среди которых - школьники и студенты, преподаватели ВУЗов и СУЗов, ветераны труда, руководители министерств. Теперь жителям регионов доступна оцифрованная версия масштабного просветительского проекта. Виртуальный 3D-тур по выставке можно совершить по ссылке - https://space360.expohistory.ru/Мультимедийный проект «Просвещение. Большие перемены», созданный Фондом Гуманитарных Проектов по заданию Министерства просвещения РФ, стал самой популярной выставкой зимы об истории российского просвещения. Иммерсивная экспозиция переносит посетителей из прошлого в настоящее и будущее системы отечественного образования. По плану всероссийского экспонирования, в 2024 году выставка открылась в 26 Исторических парках «Россия – Моя история» в крупных городах страны.Посетители выставки «проходят» все этапы эволюции системы образования страны от Советского Союза до современной России, видят, как менялись школы и детские сады, какие возможности сегодня открываются перед молодежью. Сквозь этапы-залы, включающие тематические зоны «Трудные 90-е», «Детский сад», «Школа» и другие гости «заглядывают» в «Министерство будущего» и узнают, каких результатов планирует достичь к 2030 году Минпросвещения РФ.По мнению заместителя управляющего директора Фонда Гуманитарных Проектов Александра Тарасова, экспозиция приближает к пониманию важности развития образования в масштабах целого государства: «Интересно проследить, как становление системы образования в России формировало несколько поколений людей уникальной стойкости, мужества, высоких душевных качеств, ума и целеустремленности. Это и народ-победитель фашизма, и те, кто восстановили страну, и сотни тысяч одаренных ученых, общественных и политических деятелей, простых россиян, пришедших друг другу на выручку в сложные годы перестройки, пандемии, героев прошлого и настоящего. Без сомнения, знакомство с развитием образования в России – это лучший способ заглянуть в свое будущее».Выставка с самого открытия в рамках форума «Россия» привлекла пристальное внимание культурной и образовательной общественности страны. В числе почетных гостей ее посетили заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, Министр Просвещения РФ Сергей Кравцов, эксперты педагогических ВУЗов и победители всероссийских конкурсов «Учитель года» и «Директор года».Видеоролик об экспозиции «Просвещение. Большие перемены»: https://disk.yandex.ru/i/5-QtTLFdSQXqYw