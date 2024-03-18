Саратовские компании посетят Киргизию с бизнес-миссией

просмотров: 95

Компании Саратовской области приглашаются к участию в бизнес-миссии в г. Бишкек Киргизской Республики, которая состоится с 15 по 19 апреля. Ее целью является развитие торгово-экономических связей, заключение экспортных контрактов.Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».Программа бизнес-миссии включает деловые переговоры с потенциальными партнерами из Киргизии, посещение производственных площадок местных предприятий.По вопросам обращаться в Центр поддержки экспорта по телефону (8452) 744-220. Заявки принимаются по почте cpexport64@gmail.com.