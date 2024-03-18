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Составлено охранное обязательство для здания, где располагалась мужская гимназия

Новости
Составлено охранное обязательство для здания, где располагалась мужская гимназия


Комитет культурного наследия области утвердил охранное обязательство для объекта регионального значения «Гимназия вторая мужская, 1902 г., арх. А.Н. Клементьев». Памятник градостроительства и архитектуры находится в Саратове на улице Пугачева, 123.

Историки сообщают, что здание в стиле неоклассицизма выстроено в 1902 году и предназначалось для мужской гимназии. Автором проекта стал известный архитектор Александр Клементьев. Строение является градостроительным акцентом и играет активную роль в формировании исторической среды квартала. В настоящее время здесь располагается средняя школа.

Собственник ранее уже установил информационную надпись, которая сообщает о наименовании памятника, его категории, регистрационном номере. А в дальнейшем, согласно охранному обязательству, предстоит провести ремонтно-реставрационные работы по кровле и фасаду.