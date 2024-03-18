Составлено охранное обязательство для здания, где располагалась мужская гимназия

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Комитет культурного наследия области утвердил охранное обязательство для объекта регионального значения «Гимназия вторая мужская, 1902 г., арх. А.Н. Клементьев». Памятник градостроительства и архитектуры находится в Саратове на улице Пугачева, 123.Историки сообщают, что здание в стиле неоклассицизма выстроено в 1902 году и предназначалось для мужской гимназии. Автором проекта стал известный архитектор Александр Клементьев. Строение является градостроительным акцентом и играет активную роль в формировании исторической среды квартала. В настоящее время здесь располагается средняя школа.Собственник ранее уже установил информационную надпись, которая сообщает о наименовании памятника, его категории, регистрационном номере. А в дальнейшем, согласно охранному обязательству, предстоит провести ремонтно-реставрационные работы по кровле и фасаду.