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В Марксовской ветлаборатории внедряют новый метод исследований

Новости
В Марксовской ветлаборатории внедряют новый метод исследований

Государственная ветеринарная лаборатория г. Маркса в рамках расширения области аккредитации внедряет новый метод исследований - определение антибиотиков в пищевых продуктах.

Специалисты прошли обучение, произведена поверка измерительных приборов, лаборатория оснащена новым оборудованием для проведения исследований - прибором инкубатор - термостат «ANKAR TF».

Расширение области аккредитации проводится в рамках реализации национального проекта Президента России «Международная кооперация и экспорт».

«Важной составляющей работы любой лаборатории является внедрение новых методов исследований, которые позволяют расширить спектр оказываемых населению услуг, что, несомненно, положительно отразится на обеспечении эпизоотического благополучия животноводства и повышении его рентабельности», - отметил руководитель регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев.