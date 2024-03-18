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Внутрипоселковые дороги в области начнут ремонтировать с установлением положительной температуры воздуха

Новости
Внутрипоселковые дороги в области начнут ремонтировать с установлением положительной температуры воздуха


В официальной группе нацпроекта Президента России «Безопасные качественные дороги» в соцсети вконтакте, а также на портале Госуслуги стартовал опрос, какие трассы следует включать в списки на ремонт в первую очередь.

На сегодняшний день лидирует ответ «Дороги, которые ведут к отдаленным населенным пунктам». За него проголосовали 48% опрошенных. 15% посчитали, что неправильно говорить только о восстановлении дорог, нужно не забывать и про искусственные сооружения.

Также жители оставили свои комментарии, в которых попросили восстановить дороги после зимы, в основном, в Саратове. Сейчас работы по устранению дефектов покрытия ведутся в рамках содержания. Восстановление покрытия ведется литой асфальтобетонной смесью, которую можно применять при отрицательных температурах. С наступлением устойчивых положительных температур начнется ремонт дорог по нацпроекту, а также по региональной программе «Ремонт внутрипоселковых дорог сельских поселений».

В настоящее время восстанавливаются транзитные маршруты, которые соединяют районы между собой, а также наш регион с соседними. До реализации нацпроекта работы на дорогах велись, в основном, в рамках содержания – устранение дефектов покрытия на отдельных участках трасс, устройство слоев износа. Так, например, в 2016 году – ещё до старта нацпроекта – было построено/отремонтировано 19,8 км дорог. Это в 20 раз меньше, чем отремонтировали в 2023 году. За пять лет по нацпроекту дорожники восстановили свыше полутора тысяч км трасс регионального значения.

Кроме того, за счет включения в 2022 году в нацпроект «Безопасные качественные дороги» искусственных сооружений, стало возможным ремонтировать, реконструировать и строить мосты и путепроводы. За несколько лет работы были проведены на 16 искусственных сооружениях (девять в 2022 году, семь – в 2023).

В группе нацпроекта опрос продлится до конца марта.