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Лемешкин: Полиция разберется и даст оценку высказываниям этого гражданина

Новости
Лемешкин: Полиция разберется и даст оценку высказываниям этого гражданина


Сегодня стало известно, что в Балаково одного из наблюдателей на выборах задержала полиция.

Председатель совета Ветеранов Балаковского района Анатолий Лемешкин возмутился поведением наблюдателя на избирательном участке, который по свидетельствам очевидцев нелицеприятно высказывался о проведении специальной военной операции.

«Если информация о том, что этот наблюдатель, так себя вел на избирательном участке подтвердится, то он должен ответить в соответствии с законом. Как мне говорили очевидцы вел он себя действительно вызывающее. Уверен полиция разберется и даст соответствующую оценку его действиям», - подчеркнул Лемешкин.