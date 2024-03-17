Корпорация МСП предоставит малому производственному бизнесу 4,5 млрд рублей льготного лизингового финансирования
В рамках нацпроекта Президента России «Малое и среднее предпринимательство» «МСП Лизинг» предоставит в 2024 году малому производственному бизнесу льготное финансирование на лизинг оборудования на сумму 4,5 млрд рублей. Заявки подаются через специальный сервис на цифровой платформе МСП.РФ.
В прошлом году предприниматели Саратовской области привлекли 9,6 млн рублей лизингового финансирования.
«Программа льготного лизинга, которая реализуется в рамках национального проекта, активно масштабируется, и все большее количество производств получит новое оборудование. При помощи программы будут открыты новые рабочие места, расширится линейка выпускаемой продукции, вырастут годовые обороты предприятий. Также в прошлом году программа льготного лизинга была запущена в новых регионах. По ней бизнес получил оборудование в лизинг на 119 млн рублей», – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Льготное лизинговое финансирование предприниматель может получить на сумму от 500 тысяч рублей до 50 млн рублей на срок от 13 месяцев до 7 лет. Выплата лизинговых платежей начинается после поставки оборудования. При использовании поручительства РГО первоначальный взнос составит 0% от стоимости оборудования.