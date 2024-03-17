Корпорация МСП предоставит малому производственному бизнесу 4,5 млрд рублей льготного лизингового финансирования

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В рамках нацпроекта Президента России «Малое и среднее предпринимательство» «МСП Лизинг» предоставит в 2024 году малому производственному бизнесу льготное финансирование на лизинг оборудования на сумму 4,5 млрд рублей. Заявки подаются через специальный сервис на цифровой платформе МСП.РФ.В прошлом году предприниматели Саратовской области привлекли 9,6 млн рублей лизингового финансирования.«Программа льготного лизинга, которая реализуется в рамках национального проекта, активно масштабируется, и все большее количество производств получит новое оборудование. При помощи программы будут открыты новые рабочие места, расширится линейка выпускаемой продукции, вырастут годовые обороты предприятий. Также в прошлом году программа льготного лизинга была запущена в новых регионах. По ней бизнес получил оборудование в лизинг на 119 млн рублей», – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Льготное лизинговое финансирование предприниматель может получить на сумму от 500 тысяч рублей до 50 млн рублей на срок от 13 месяцев до 7 лет. Выплата лизинговых платежей начинается после поставки оборудования. При использовании поручительства РГО первоначальный взнос составит 0% от стоимости оборудования.