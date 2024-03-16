Вячеслав Максюта: Рад, что абсолютное большинство земляков - люди с активной гражданской позицией

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Сегодня в голосовании за Президента России принял участие председатель комиссии по спорту, туризму, здоровому образу жизни и добровольчеству Общественной палаты Саратовской области Вячеслав Максюта. Выборы он назвал важнейшим событием для нашей страны.«На избирательном участке встретил много своих знакомых, - отметил Вячеслав. - Отрадно, что абсолютное большинство земляков - люди с активной гражданской позицией! Приходите на выборы, обязательно воспользуйтесь своим правом голоса!» - обратился к жителям региона известный саратовский спортсмен.