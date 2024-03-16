16 марта 2024 СУББОТА
Новости
18:26 | 16 марта
Вячеслав Максюта: Рад, что абсолютное большинство земляков - люди с активной гражданской позицией
18:25 | 16 марта
Молодёжи необходимо прививать культуру гражданской ответственности
14:34 | 16 марта
Саратовцы выбирают будущее страны
13:59 | 16 марта
Участие в выборах назвали проявлением патриотических чувств
11:48 | 16 марта
Почетный гражданин Саратова Александр Бернадский отметил высокую организацию процесса голосования на президентских выборах
11:30 | 16 марта
Муфтий Саратовской области проголосовал на выборах президента Российской Федерации
11:15 | 16 марта
В музее краеведения представлены уникальные предметы из Дагестана
10:58 | 16 марта
Митрополит Игнатий принял участие в голосовании на выборах Президента России
09:00 | 16 марта
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18:00 | 15 марта
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Вячеслав Максюта: Рад, что абсолютное большинство земляков - люди с активной гражданской позицией

Новости
Вячеслав Максюта: Рад, что абсолютное большинство земляков - люди с активной гражданской позицией

Сегодня в голосовании за Президента России принял участие председатель комиссии по спорту, туризму, здоровому образу жизни и добровольчеству Общественной палаты Саратовской области Вячеслав Максюта. Выборы он назвал важнейшим событием для нашей страны.

«На избирательном участке встретил много своих знакомых, - отметил Вячеслав. - Отрадно, что абсолютное большинство земляков - люди с активной гражданской позицией! Приходите на выборы, обязательно воспользуйтесь своим правом голоса!» - обратился к жителям региона известный саратовский спортсмен.