Саратовцы выбирают будущее страны

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Председатель РОО «Ассоциация приемных семей» Саратовской области, член Общественной палаты Саратовской области Елена Кичаева рассказала об участии в выборах:«Я со своей страной в этот судьбоносный момент – на выборах. Сегодня мы вместе определяем курс развития России на ближайшие 6 лет, выбираем Президента, лидера. Для меня важно, чтобы семьи, воспитывающие детей, получали всестороннюю поддержку. Ведь дети – это наше будущее. А сегодня мы – взрослые должны обеспечить их безопасность, предоставить возможность учиться и развивать свои таланты. Уверена, все получится!»Об участии в голосовании рассказала заместитель председателя саратовского регионального отделения «Матери России», член Союза женщин России Ольга Дубова:«Выбор Президента - это Выбор, определяющий будущее нашей страны и наших детей. Безусловно, важен голос каждого гражданина! Мы своей активностью подтверждаем важность события в жизни любимой Родины! Я, как лидер региональных представительств женских общественных движений "Матери России", "Союз женщин России ", программы ЕР " Крепкая семья " , многодетная мать, понимаю, что сегодняшний Выбор - это Выбор приоритета семейных ценностей, многодетных семей, счастливого Материнства и Детства!»