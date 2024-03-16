В музее краеведения представлены уникальные предметы из Дагестана

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На уникальные предметы семейного быта, предоставленные Национальным музеем Республики Дагестан, саратовцы в музей краеведения приходят посмотреть целыми семьями.- Выставка «Мой Дагестан», подготовленная к Году семьи, предоставляет жителям Саратовской области возможность познакомиться не только с культурой, но и с семейным укладом, бытовыми обычаями и свадебными традициями народов Дагестана, – рассказала министр культуры Наталия Щелканова. – Это первый масштабный выставочный проект, осуществленный совместно с крупнейшим музеем Дагестана. Уверена, что это творческое сотрудничество будет продолжено.Представлено более 200 подлинных самобытных артефактов. В их числе - женские свадебные костюмы и украшения, детская одежда, домашняя утварь.- Знакомство с выставкой из Национального музея Республики Дагестан станет запоминающимся событием для любой саратовской семьи, - отметил директор Саратовского музея краеведения Евгений Казанцев. - Здесь каждый найдет что-то особенно интересное и близкое по духу. Мужчин обязательно привлекут образцы оружия и уникальные предметы из дерева и металла. Ни одна женщина не останется равнодушной к украшениям горянок, к изумительно красивым и своеобразным вышивкам, коврам ручной работы, трогательным вещицам для детей. Всем этим можно любоваться и восхищаться вместе, всей семьей.Экспозицию дополняют акварельные и живописные работы дагестанских художников и фотовыставка «Прекрасный образ горянки».Евгений Казанцев также рассказал, что в 2024 году в музее будет продолжена тема семьи и семейных традиций – планируется выставочный проект «Семейные традиции».