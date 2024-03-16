16 марта 2024 СУББОТА
Новости
18:26 | 16 марта
Вячеслав Максюта: Рад, что абсолютное большинство земляков - люди с активной гражданской позицией
18:25 | 16 марта
Молодёжи необходимо прививать культуру гражданской ответственности
14:34 | 16 марта
Саратовцы выбирают будущее страны
13:59 | 16 марта
Участие в выборах назвали проявлением патриотических чувств
11:48 | 16 марта
Почетный гражданин Саратова Александр Бернадский отметил высокую организацию процесса голосования на президентских выборах
11:30 | 16 марта
Муфтий Саратовской области проголосовал на выборах президента Российской Федерации
11:15 | 16 марта
В музее краеведения представлены уникальные предметы из Дагестана
10:58 | 16 марта
Митрополит Игнатий принял участие в голосовании на выборах Президента России
09:00 | 16 марта
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18:00 | 15 марта
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Муфтий Саратовской области проголосовал на выборах президента Российской Федерации

Новости
Муфтий Саратовской области проголосовал на выборах президента Российской Федерации


15 марта муфтий Саратовской области Мукаддас-хазрат Бибарсов проголосовал на выборах президента Российской Федерации.
«Я прихожу на все выборы. Избрание главы государства сопровождается большими изменениями. Надеюсь, что наша страна получит новый импульс, заряд в своем развитии. Каждый гражданин Российской Федерации должен участвовать в этом процессе. Это один из основополагающих принципов гражданской жизни любого общества, в том числе российского», — отметил муфтий Саратовской области.