Муфтий Саратовской области проголосовал на выборах президента Российской Федерации

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15 марта муфтий Саратовской области Мукаддас-хазрат Бибарсов проголосовал на выборах президента Российской Федерации.«Я прихожу на все выборы. Избрание главы государства сопровождается большими изменениями. Надеюсь, что наша страна получит новый импульс, заряд в своем развитии. Каждый гражданин Российской Федерации должен участвовать в этом процессе. Это один из основополагающих принципов гражданской жизни любого общества, в том числе российского», — отметил муфтий Саратовской области.