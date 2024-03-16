Митрополит Игнатий принял участие в голосовании на выборах Президента России

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Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий принял участие в выборах Президента Российской Федерации.Владыка посетил избирательный участок, расположенный в здании Саратовского государственного аграрного университета имени Н. И. Вавилова на проспекте Столыпина.«Человек живёт в своём Отечестве и должен участвовать в гражданской жизни общества, — отметил архипастырь. — Мы видим из жизни Христа, что Он был законопослушным гражданином, видим, как Божия Матерь и праведный Иосиф, когда была перепись, отправились в Вифлеем, чтобы принять в ней участие. Когда Христа, искушая, спрашивали, платить ли подать кесарю, Он попросил подать Ему динарий и спросил, кто изображен на этой монете. Ему ответили, что на ней изображен кесарь. Тогда Он сказал: отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу (Мф. 22, 21).Мы должны поступать так же и должны быть настоящими гражданами своего Отечества. Если мы во временном не будем верны, то кто нам вверит вечное? Святые отцы говорят, что если мы не любим своё земное Отечество, если мы отмахиваемся от его нужд и уходим в сторону от его судьбы, то и Небесного Отечества недостойны. В такой переломный момент в нашей стране, и не просто в нашей стране, а в мировой политике, когда стоит вопрос — быть России или не быть, я думаю, просто невозможно остаться в стороне».