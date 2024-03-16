16 марта 2024 СУББОТА
Новости
18:26 | 16 марта
Вячеслав Максюта: Рад, что абсолютное большинство земляков - люди с активной гражданской позицией
18:25 | 16 марта
Молодёжи необходимо прививать культуру гражданской ответственности
14:34 | 16 марта
Саратовцы выбирают будущее страны
13:59 | 16 марта
Участие в выборах назвали проявлением патриотических чувств
11:48 | 16 марта
Почетный гражданин Саратова Александр Бернадский отметил высокую организацию процесса голосования на президентских выборах
11:30 | 16 марта
Муфтий Саратовской области проголосовал на выборах президента Российской Федерации
11:15 | 16 марта
В музее краеведения представлены уникальные предметы из Дагестана
10:58 | 16 марта
Митрополит Игнатий принял участие в голосовании на выборах Президента России
09:00 | 16 марта
Саратовский бизнес ищет сотрудников на зарплату до 150 тысяч рублей
18:00 | 15 марта
На территории Саратовской области стартовало голосование за объекты благоустройства
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Митрополит Игнатий принял участие в голосовании на выборах Президента России

Новости
Митрополит Игнатий принял участие в голосовании на выборах Президента России

Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий принял участие в выборах Президента Российской Федерации.
Владыка посетил избирательный участок, расположенный в здании Саратовского государственного аграрного университета имени Н. И. Вавилова на проспекте Столыпина.
«Человек живёт в своём Отечестве и должен участвовать в гражданской жизни общества, — отметил архипастырь. — Мы видим из жизни Христа, что Он был законопослушным гражданином, видим, как Божия Матерь и праведный Иосиф, когда была перепись, отправились в Вифлеем, чтобы принять в ней участие. Когда Христа, искушая, спрашивали, платить ли подать кесарю, Он попросил подать Ему динарий и спросил, кто изображен на этой монете. Ему ответили, что на ней изображен кесарь. Тогда Он сказал: отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу (Мф. 22, 21).
Мы должны поступать так же и должны быть настоящими гражданами своего Отечества. Если мы во временном не будем верны, то кто нам вверит вечное? Святые отцы говорят, что если мы не любим своё земное Отечество, если мы отмахиваемся от его нужд и уходим в сторону от его судьбы, то и Небесного Отечества недостойны. В такой переломный момент в нашей стране, и не просто в нашей стране, а в мировой политике, когда стоит вопрос — быть России или не быть, я думаю, просто невозможно остаться в стороне».