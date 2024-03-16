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Саратовский бизнес ищет сотрудников на зарплату до 150 тысяч рублей

Новости
Саратовский бизнес ищет сотрудников на зарплату до 150 тысяч рублей

Региональный Центр «Мой бизнес» сформировал реестр вакансий субъектов малого и среднего предпринимательства Саратовской области.

В настоящее время 20 организаций уже внесли информацию о 105 свободных рабочих местах с заработной платой до 150 тыс. рублей. Открыты вакансии технолога косметического производства, контролера качества, водителя, кладовщика, инженера-конструктора, лаборанта, SMM-менеджера, мастера строительно-отделочных работ и другие. Средняя заработная плата составляет 48 405 рублей.

Реестр сформирован с целью эффективного развития экономики и кадрового обеспечения организаций региона. Он способствует своевременной корректировке образовательных программ, подготовке кадров и трудоустройству студентов.

Реестр доступен по ссылке: https://goo.su/M4KoAw.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ.