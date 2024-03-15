Два проекта из Саратовской области прошли в межрегиональный этап Всероссийского конкурса «Россия - футбольная страна»

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Завершился региональный этап четвёртого сезона конкурса «Россия – футбольная страна».В ходе отбора 76 региональных комиссий оценили представителей своих регионов из 444 проектов-участников. По итогам этой оценки 294 проекта отправятся на промежуточный межрегиональный отбор, где поборются за попадание в решающую стадию конкурса.По итогам регионального этапа конкурса финалистами стали два саратовских проекта: футбольный клуб Медико-биологического лицея г.Саратова в номинации «Лучшая футбольная инициатива» и футбольный клуб «Академия», г.Энгельс – в номинации «Лучший массовый проект в футболе».«Мы представили на конкурс свой проект под названием «Маленькая путёвка – в большой футбол!» О том, как родители детей-футболистов реализовали собственную футбольную инициативу – самостоятельно организовали и провели Открытый футбольный фестиваль «Кубок FC МБЛ». В турнире приняли участие 28 команд из Саратова и области, на поле лицея провели – 76 матчей. Также привлекли детей из дворовых футбольных команд – так мы решили подарить им маленькую путёвку – в большой футбол! Поскольку помимо участия в турнирах позже им предоставилась возможность участвовать в сборах вместе с воспитанниками FC МБЛ и учиться у лучших тренеров не только Саратовской области, но и России», – рассказали в родительском комитете футбольного клуба Медико-биологического лицея г.Саратова.Теперь саратовские проекты поборются за место в Национальном этапе. Конкурс проводится при поддержке Минспорта России по восьми номинациям. Победители в каждой номинации получат по 350 тысяч рублей. Второе место – 300 тысяч, третье – 250 тысяч.