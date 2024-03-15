На территории Саратовской области стартовало голосование за объекты благоустройства

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На территории Саратовской области началось голосование за общественные пространства, которые благоустроят в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».Выбрать общественное пространство жители региона смогут с 15 по 17 марта на пунктах для голосования.Жителям предложено более 200 общественных пространств. Территорию, набравшую большее количество голосов, благоустроят в 2025 году.«В пунктах для голосования будут находиться волонтеры, которые помогут выбрать ту или иную территорию и отдать за нее свой голос. Бюллетени для этой процедуры не нужны, вся процедура проходит электронно. С каждым годом жители региона показывают все большую активность при выборе общественных пространств. Так, в прошлом году в голосовании приняло участие более 350 тысяч жителей. Уверен, что и сейчас люди проявят высокую активность», - рассказал и.о. заместителя председателя Правительства, министр строительства и ЖКХ области Сергей Соколов.