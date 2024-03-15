Саратовский фольклорный ансамбль стал участником программы «Песни от всей души» на канале «Россия 1»

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Фольклорный ансамбль «БалаганЪ» Саратовской областной филармонии имени. А. Шнитке принял участие в записи программы Андрея Малахова «Песни от всей души» на канале «Россия 1».«Посиделки на записи передачи были очень душевными. Впечатлили истории простых людей из разных регионов России. На съемочной площадке царила очень приятная, добрая, поистине семейная атмосфера. Все участники стали единым сводным коллективом, искренне переживали и поддерживали друг друга. Мы исполнили Духовный стих Тамбовской области «Развяжите мои крылья», - рассказал художественный руководитель ансамбля Александр Куриленко.Он также выразил благодарность создателям программы и ее ведущему за сохранение традиций и возрождение национальной культуры.