Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров сделал свой выбор

просмотров: 114

15 марта 2024 года в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров проголосовал на выборах Главы государства.«В Приволжском Федеральном округе все участки начали своевременно свою работу - более 21 тысячи открылось для обеспечения избирательного процесса. Также организована работа дистанционного электронного голосования, «Мобильного избирателя». В течение трёх дней будут созданы максимально комфортные условия для голосования. Сегодня - главное политическое событие и, конечно, очень важно принять в этом участие. Мы видим, как динамично развиваются и регионы ПФО, и вся страна, как меняется наша жизнь. В Послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин поставил задачи до 2030 года, которые связаны с ростом в экономике, улучшением жизни и условий работы граждан. Поэтому важно принять участие в голосовании. Как говорится, «Все на выборы!», - сказал полпред.В регионах ПФО кроме традиционной формы голосования широко используются технологии для удобства избирателей и повышения прозрачности выборов – это ДЭГ и «Мобильный избиратель». Так, в округе порядка 1,5 млн человек выразили желание проголосовать с их помощью.Полпред выбрал традиционную форму голосования. «С юности привык - приятно прийти на избирательный участок, проникнуться этой атмосферой», - прокомментировал Игорь Комаров.