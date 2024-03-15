Ветеран ВВС: Важно показать всему миру наше единство

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«Сегодня очень важный и знаменательный день в жизни нашей страны – мы выбираем своего Президента и Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами.Единство перед лицом опасности – отличительная черта российского народа. С началом Великой Отечественной войны наши люди забыли отдельные обиды, связанные со становлением молодого государства трудящихся - перегибами в коллективизации, репрессиями 30-х годов. Мы сплотились в единый многонациональный монолит перед лицом врага.Подобная необходимость в сплочении возникла и сегодня. Важно показать всему миру наше единство, в том числе активно участвуя в демократическом выборном процессе, - уверен Валерий Курнаев. -Уважаемые земляки! Не оставайтесь в стороне, приходите на избирательные участки и отдайте свои голоса за достойного кандидата, за наше будущее, будущее наших детей, будущее России!».