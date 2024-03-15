15 марта 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 15 марта
На территории Саратовской области стартовало голосование за объекты благоустройства
17:08 | 15 марта
Два проекта из Саратовской области прошли в межрегиональный этап Всероссийского конкурса «Россия - футбольная страна» –
17:00 | 15 марта
Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров сделал свой выбор
15:47 | 15 марта
Саратовский фольклорный ансамбль стал участником программы «Песни от всей души» на канале «Россия 1»
14:27 | 15 марта
Член УИК № 195 опровергла раздачу газет на участке
14:26 | 15 марта
Ветеран ВВС: Важно показать всему миру наше единство
14:00 | 15 марта
Предприниматели приглашаются к участию в выставках
13:00 | 15 марта
Предпринимателям оказывается поддержка в онлайн-продвижении
13:00 | 15 марта
Объявлены полуфиналисты четвертого сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
12:33 | 15 марта
Ветеран ВВС: Важно показать всему миру наше единство
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Ветеран ВВС: Важно показать всему миру наше единство

Новости
Сегодня в выборах Президента принял участие Валерий Иванович Курнаев – Почетный гражданин Балашовского района, ветеран Военно-воздушных Сил, член Общественного совета района, журналист, член Президиума городской организации ветеранов, активный гражданин и один из лидеров волонтерского движения своего микрорайона.
Ветеран ВВС: Важно показать всему миру наше единство



«Сегодня очень важный и знаменательный день в жизни нашей страны – мы выбираем своего Президента и Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами.
Единство перед лицом опасности – отличительная черта российского народа. С началом Великой Отечественной войны наши люди забыли отдельные обиды, связанные со становлением молодого государства трудящихся - перегибами в коллективизации, репрессиями 30-х годов. Мы сплотились в единый многонациональный монолит перед лицом врага.
Подобная необходимость в сплочении возникла и сегодня. Важно показать всему миру наше единство, в том числе активно участвуя в демократическом выборном процессе, - уверен Валерий Курнаев. -Уважаемые земляки! Не оставайтесь в стороне, приходите на избирательные участки и отдайте свои голоса за достойного кандидата, за наше будущее, будущее наших детей, будущее России!».