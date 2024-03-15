Предприниматели приглашаются к участию в выставках

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Центр «Мой бизнес» открыл прием заявок на участие саратовских предпринимателей в региональных и федеральных выставках в 2024 году.Поддержка оказывается на условиях софинансирования в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Центр "Мой бизнес" берет на себя затраты по оплате организационного взноса, аренды выставочной площади и выставочного оборудования. В случае участия в выставке в формате коллективного стенда, центр берет на себя его оформление.Получить поддержку могут самозанятые, ИП и ООО, зарегистрированные на территории Саратовской области, имеющие учетную запись на платформе МСП.РФ.