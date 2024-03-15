15 марта 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 15 марта
На территории Саратовской области стартовало голосование за объекты благоустройства
17:08 | 15 марта
Два проекта из Саратовской области прошли в межрегиональный этап Всероссийского конкурса «Россия - футбольная страна» –
17:00 | 15 марта
Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров сделал свой выбор
15:47 | 15 марта
Саратовский фольклорный ансамбль стал участником программы «Песни от всей души» на канале «Россия 1»
14:27 | 15 марта
Член УИК № 195 опровергла раздачу газет на участке
14:26 | 15 марта
Ветеран ВВС: Важно показать всему миру наше единство
14:00 | 15 марта
Предприниматели приглашаются к участию в выставках
13:00 | 15 марта
Предпринимателям оказывается поддержка в онлайн-продвижении
13:00 | 15 марта
Объявлены полуфиналисты четвертого сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
12:33 | 15 марта
Ветеран ВВС: Важно показать всему миру наше единство
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Предпринимателям оказывается поддержка в онлайн-продвижении

Новости
Благодаря совместной программе Минэкономразвития России и VK малый и средний бизнес сможет удвоить бюджет на продвижение на платформе VK Реклама и изучить инструменты для продвижения бизнеса на вебинарах.



Воспользоваться программой и удвоить рекламный бюджет на продвижение товаров и услуг в VK Рекламе могут индивидуальные предприниматели, юридические лица и самозанятые граждане, которые ранее не продвигали свои товары и услуги на платформе VK Реклама.
Для получения поддержки необходимо обратиться в один из Центров «Мой бизнес» - они действуют во всех регионах страны в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», активировать специальный купон, который направит специалист Центра и внести на счет личного кабинета в VK Рекламе любую сумму от 500 рублей до 10 000 рублей, после чего сумма удвоится.

Также можно подать онлайн-заявку на участие в программе: https://goo.su/rkYfW2.

Мера поддержки будет действовать до 30 апреля 2024 года включительно.

Основная цель программы: помочь предпринимателям по всей стране научиться развивать свое дело в интернете с помощью современных цифровых инструментов. Эксперты Минэкономразвития и VK проводят обучающие вебинары, актуальные как для действующих предпринимателей, так и для тех, кто только хочет открыть свое дело. С их помощью можно пошагово научиться развивать и продвигать бизнес в интернете, узнать об эффективных инструментах и частых ошибках. Обучающие вебинары проходят на федеральной странице «Мой бизнес» ВКонтакте.
Узнать подробнее об услуге можно в Центре «Мой бизнес» Саратовской области по тел.: 8 (800) 301-43-64 или по адресу: г. Саратов, ул. Краевая, 85.