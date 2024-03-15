Предпринимателям оказывается поддержка в онлайн-продвижении

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Воспользоваться программой и удвоить рекламный бюджет на продвижение товаров и услуг в VK Рекламе могут индивидуальные предприниматели, юридические лица и самозанятые граждане, которые ранее не продвигали свои товары и услуги на платформе VK Реклама.Для получения поддержки необходимо обратиться в один из Центров «Мой бизнес» - они действуют во всех регионах страны в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», активировать специальный купон, который направит специалист Центра и внести на счет личного кабинета в VK Рекламе любую сумму от 500 рублей до 10 000 рублей, после чего сумма удвоится.Также можно подать онлайн-заявку на участие в программе: https://goo.su/rkYfW2.Мера поддержки будет действовать до 30 апреля 2024 года включительно.Основная цель программы: помочь предпринимателям по всей стране научиться развивать свое дело в интернете с помощью современных цифровых инструментов. Эксперты Минэкономразвития и VK проводят обучающие вебинары, актуальные как для действующих предпринимателей, так и для тех, кто только хочет открыть свое дело. С их помощью можно пошагово научиться развивать и продвигать бизнес в интернете, узнать об эффективных инструментах и частых ошибках. Обучающие вебинары проходят на федеральной странице «Мой бизнес» ВКонтакте.Узнать подробнее об услуге можно в Центре «Мой бизнес» Саратовской области по тел.: 8 (800) 301-43-64 или по адресу: г. Саратов, ул. Краевая, 85.