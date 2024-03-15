15 марта 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 15 марта
На территории Саратовской области стартовало голосование за объекты благоустройства
17:08 | 15 марта
Два проекта из Саратовской области прошли в межрегиональный этап Всероссийского конкурса «Россия - футбольная страна» –
17:00 | 15 марта
Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров сделал свой выбор
15:47 | 15 марта
Саратовский фольклорный ансамбль стал участником программы «Песни от всей души» на канале «Россия 1»
14:27 | 15 марта
Член УИК № 195 опровергла раздачу газет на участке
14:26 | 15 марта
Ветеран ВВС: Важно показать всему миру наше единство
14:00 | 15 марта
Предприниматели приглашаются к участию в выставках
13:00 | 15 марта
Предпринимателям оказывается поддержка в онлайн-продвижении
13:00 | 15 марта
Объявлены полуфиналисты четвертого сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
12:33 | 15 марта
Ветеран ВВС: Важно показать всему миру наше единство
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Объявлены полуфиналисты четвертого сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

Новости
Объявлены полуфиналисты четвертого сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

Эксперты четвертого сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», который проходит при поддержке федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», утвердили список из 255 лучших проектов, вышедших в полуфинал.

От Саратовской области в полуфинал прошли 4 проекта: