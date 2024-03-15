Объявлены полуфиналисты четвертого сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

Эксперты четвертого сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», который проходит при поддержке федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», утвердили список из 255 лучших проектов, вышедших в полуфинал.
От Саратовской области в полуфинал прошли 4 проекта:
Свидетельство о регистрации Сетевого издания Эл № ФС77-74996 от 11 февраля 2019 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Главный редактор: Оганезова С.В. Адрес редакции: 410031, Саратов, ул. Комсомольская, 52, офис 310
Телефон/факс: 8-927-226-14-35
E-mail: izvestia@list.ru