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В санаторной школе Калининска создадут комфортные условия для занятий спортом

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Региональная программа ремонта образовательных учреждений продолжает реализацию в Саратовской области. За счет областных средств по инициативе главы региона Романа Бусаргина 100 школ региона смогут обновить спортивные залы в этом году.
В санаторной школе Калининска создадут комфортные условия для занятий спортом


Так, спортзал отремонтируют в Калининской школе-интернате санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. Здесь ребята лечатся и продолжают получать образование.

«Здание нашей школы построено еще в 60-х годах, поэтому в спортзале стоят большие окна старого образца, по этой причине в холодное время года дети занимаются в малом гимнастическом зале. Но уже скоро мы приступим к обновлению зала, сделаем окна немного меньше, заменим их на пластиковые, а также проведем ремонт пола, стен и потолка. Уверена, что станет намного теплее, и дети смогут заниматься спортом с комфортом», – рассказала директор учреждения Людмила Мортова.

Ребята обрадовались тому, что спортзал станет более современным и теплым. Для восьмиклассника Степана Колесникова спорт – любимое занятие, он проводит в зале все свободное время: «После уроков я посещаю футбольную и волейбольную секцию. Конечно, такими видами спорта удобно заниматься в большом зале, однако в зимнее время нам приходится пользоваться маленьким залом, а это не позволяет проводить полноценные тренировки».

«Мы с 4 класса посещаем волейбольную секцию. Очень любим этот вид спорта, у нас замечательный тренер. Но зимой в малом зале мало места. Мы хотим видеть наш спортзал теплым и уютным, чтобы можно было играть в волейбол и зимой», – поделились ученицы 6 класса Мария и София Борисовские.

Всего в 2024 году на обновление школьных спортивных залов направлено 100 миллионов рублей. Напомним, региональная программа реализуется в регионе второй год, в 2023 году 100 школ обновили помещения для занятий спортом.