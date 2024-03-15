Директором управления охотничьими заказниками Саратовской области назначен Александр Карнюшин

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Александр Владимирович более 15 лет проработал на различных должностях в государственном учреждении «Кумысная поляна», последние 2 года исполнял обязанности директора.Напомним, что ГКУ «Управление охотничьими заказниками» подведомственно комитету охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области. В настоящее время на территории области открыт первый зоологический (охотничий) заказник — Центральный, расположенный на территории Энгельсского, Марксовского и Воскресенского районов. По поручению Губернатора Романа Бусаргина, сеть заказников будет расширяться.