15 марта 2024 ПЯТНИЦА
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Директором управления охотничьими заказниками Саратовской области назначен Александр Карнюшин

Новости
Директором управления охотничьими заказниками Саратовской области назначен Александр Карнюшин


Александр Владимирович более 15 лет проработал на различных должностях в государственном учреждении «Кумысная поляна», последние 2 года исполнял обязанности директора.

Напомним, что ГКУ «Управление охотничьими заказниками» подведомственно комитету охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области. В настоящее время на территории области открыт первый зоологический (охотничий) заказник — Центральный, расположенный на территории Энгельсского, Марксовского и Воскресенского районов. По поручению Губернатора Романа Бусаргина, сеть заказников будет расширяться.