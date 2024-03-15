Александр Марченко на конференции рассказал о «зеленых» проектах

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В рамках сессии «ESG-успехи и планы: практические кейсы» руководитель министерства рассказал о развитии социально ответственного бизнеса в регионе и его поддержке Правительством Саратовской области.«Мы поддерживаем и развиваем проекты в рамках ESG-повестки, и поэтому к нам активно идут инвесторы, реализующие корпоративные стратегии устойчивого развития. Здесь можно отдельно отметить ряд «зеленых» проектов», - обратился к аудитории Александр Марченко.С 2017 года ГК «Хевел» реализует проекты по строительству солнечных электростанций, и в 2022 году суммарная мощность солнечной генерации в регионе перешагнула рубеж в 100 МВт. А к 2025 году запуск поставок энергии запланирован на новую, самую крупную в регионе СЭС инвестора ООО «Юнигрин Пауэр» в Александрово-Гайском районе, мощностью 72 МВт.В Саратовской области компанией ООО «Десятый Ветропарк ФРВ» реализуется проект по строительству ветропарка мощностью около 190 МВт в Красноармейском районе.Также, регион включается в проект «Чистая энергия» Госкорпорацией Росатом, что позволит промышленным компаниям не только закупать и потреблять безуглеродную энергию, но и получать «зеленые» сертификаты.Наряду с экологическими и «зелеными» в Саратовской области немало успешных кейсов по реализации компаниями социальных и благотворительных проектов.Так, в рамках Дня Саратовской области в Москве региональные компании поддержали инклюзивный проект АСИ «Открыто для всех». Результатом работы станет создание дополнительных рабочих мест на саратовских предприятиях для людей с ограниченными возможностями.«Дополнительно, в текущем году было принято решение о включении в региональный конкурс «Инвестор года» номинации «Инвестор года в сфере устойчивого развития (ESG) и создания объектов инфраструктуры», - подытожил министр.