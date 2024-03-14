Корпорация МСП предоставит малому производственному бизнесу 4,5 млрд рублей льготного лизингового финансирования

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Лизинговая поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.В 2023 году малый бизнес получил 2,4 млрд рублей финансирования по ставке 6% годовых для приобретения отечественного оборудования и 8% годовых для зарубежного.В прошлом году предприниматели Саратовской области привлекли 9,6 млн рублей лизингового финансирования.«Программа льготного лизинга, которая реализуется в рамках национального проекта, активно масштабируется, и все большее количество производств получит новое оборудование. При помощи программы будут открыты новые рабочие места, расширится линейка выпускаемой продукции, вырастут годовые обороты предприятий. Также в прошлом году программа льготного лизинга была запущена в новых регионах. По ней бизнес получил оборудование в лизинг на 119 млн рублей», – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Льготное лизинговое финансирование предприниматель может получить на сумму от 500 тысяч рублей до 50 млн рублей на срок от 13 месяцев до 7 лет. Выплата лизинговых платежей начинается после поставки оборудования. При использовании поручительства РГО первоначальный взнос составит 0% от стоимости оборудования.