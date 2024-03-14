14 марта 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 14 марта
Корпорация МСП предоставит малому производственному бизнесу 4,5 млрд рублей льготного лизингового финансирования
16:00 | 14 марта
Малые технологические компании могут получить до 1 млрд рублей по программе льготного кредитования
15:00 | 14 марта
Саратовские МФЦ будут работать на выдачу паспортов в дни выборов
14:26 | 14 марта
В санаторной школе Калининска создадут комфортные условия для занятий спортом
14:00 | 14 марта
Картой жителя Саратовской области сможет стать любая банковская карта «Мир»
13:00 | 14 марта
Последние изменения в системе образования обсудили в Энгельсе
12:02 | 14 марта
Фонд Юрия Лужкова на Всемирном фестивале молодежи отметил премией «Молодой инноватор» изобретателя
12:00 | 14 марта
Жители Саратовской области могут поддержать регион во Всероссийском голосовании
11:00 | 14 марта
Завод оказал помощь военному госпиталю в Саратове
10:00 | 14 марта
В Саратове пройдет чемпионат России по хоккею среди глухих
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Малые технологические компании могут получить до 1 млрд рублей по программе льготного кредитования

Новости
Малые технологические компании могут получить до 1 млрд рублей по программе льготного кредитования



Программа льготного кредитования высокотехнологичных, инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства под 3% годовых в рамках федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO» распространена на малые технологические компании (МТК). При этом максимальная сумма заемных средств увеличена до 1 млрд рублей. Это первая внедренная мера финансовой поддержки для данной категории бизнеса. Для высокотехнологичных малых и средних предприятий сумма остается прежней – до 500 млн рублей.

По поручению первого заместителя Председателя Правительства РФ Андрея Белоусова соответствующие изменения подготовлены Минэкономразвития России совместно с Корпорацией МСП.

Льготная программа кредитования в рамках федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO» запущена в апреле 2022 года как часть нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Нацпроект инициирован Президентом России Владимиром Путиным.
МТК, соответствующие условиям программы, уже могут подавать заявки на получение кредита на льготных условиях через цифровую платформу МСП.РФ. Срок рассмотрения заявки – до 1,5 месяцев. Кредитование осуществляет МСП Банк.

По условиям программы ее участники могут привлекать средства по льготной ставке 3% годовых на инвестиционные или оборотные цели. Финансовую поддержку могут получить предприятия, использующие при создании продукции технологии из перечня 14 приоритетных высокотехнологичных направлений. В частности, на поддержку могут претендовать компании, связанные с искусственным интеллектом, квантовыми коммуникациями, современными и перспективными сетями мобильной связи, развитием водородной энергетики и иными.

«Расширение мер поддержки малым технологическим компаниям отвечает задаче обеспечения технологического суверенитета страны и курсу на импортозамещение, обозначенного Президентом. Небольшим компаниям, выпускающим высокотехнологичную продукцию, льготные кредиты от государства на сумму до 1 млрд рублей позволят активнее реализовывать проекты, выходить на новый уровень развития и производства. Опираясь на эту меру поддержки, такие компании получат возможность стать национальными лидерами в своих отраслях. Заявки на участие в этой льготной программе кредитования принимаются в электронном виде через специальный сервис на Цифровой платформе МСП.РФ», – прокомментировал министр экономического развития России Максим Решетников.

При этом для МТК не требуется проходить экспертизу и предоставлять документы для подтверждения инновационности. На данный момент 1700 компаниям уже присвоен статус МТК по результатам экспертизы или автоматически – на основании Единого реестра конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности.

«Чтобы получить эту меру господдержки, от компаний требуется соблюдение ряда критериев. Помимо соответствия приоритетным отраслям, они должны относиться к МТК или пройти экспертизу инновационных институтов развития, иметь годовую выручку от 100 млн рублей и ее среднегодовой прирост не менее 10%. Предприниматели должны владеть правами на результаты интеллектуальной деятельности. Также по данной программе кредиты продолжат предоставляться инновационным МСП», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.