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Саратовские МФЦ будут работать на выдачу паспортов в дни выборов

Новости
Саратовские МФЦ будут работать на выдачу паспортов в дни выборов

Жители региона смогут получить российские паспорта в центрах «Мои Документы» Саратовской области в дни выборов. 15, 16 и 17 марта многофункциональные центры будут работать с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Это решение принято, чтобы жители области смогли свободно и без ограничений реализовать свое конституционное право - участвовать в выборах Президента России, для чего им потребуются документы, удостоверяющие личность. В данный период граждане смогут получить паспорта после замены, а также после оформления прописки.

Получить в центрах «Мои Документы» можно будет только те документы, заявления по которым граждане подали заблаговременно. О готовности результата услуги уведомит автоматическое SMS-сообщение.

«В дни выборов в каждом центре вне стандартного утвержденного графика работы в период с 8 до 20 часов будут функционировать дежурные окна. Они будут оказывать государственную услугу по выдаче паспортов, а также осуществлять регистрацию, подтверждение и восстановление аккаунтов заявителей на портале Госуслуг. Это нужно, чтобы граждане, которые подавали заявление на оформление российского паспорта или на регистрацию по месту жительства и не успели ранее забрать уже готовый документ, смогли получить его в дни выборов и принять участие в голосовании», – отметил директор ГАУСО «МФЦ» Андрей Завалишин.

Напоминаем, что выборы Президента Российской Федерации пройдут в период с 15 по 17 марта 2024 года. Паспорта граждан, которым исполнилось 20 или 45 лет, остаются действительными до дня оформления нового паспорта, но не более чем 90 дней после достижения этого возраста.

Дополнительная информация доступна по телефону Единой справочной службы центров «Мои Документы» региона: 8 (8452) 65-39-69. С дни выборов справочная служба также будет функционировать с 9.00 до 18.00.