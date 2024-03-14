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Картой жителя Саратовской области сможет стать любая банковская карта «Мир»

Новости
Картой жителя Саратовской области сможет стать любая банковская карта «Мир»

Жители области смогут самостоятельно подключить свою карту «Мир» к цифровому сервису с помощью личного кабинета на официальном портале Карты жителя в сети «Интернет». Для подключения к сервису получать новую банковскую карту не нужно.

Карту жителя Саратовской области планируется использовать:

1. в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения при получении мер социальной поддержки:
- на оплату проезда на общественном транспорте отдельными категориями граждан,
- по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей до 3-х лет.

2. в сфере здравоохранения:
– в аптечных организациях для получения и приобретения лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения при наличии электронного рецепта;

3. в сфере культуры:
– в качестве скидочной (бонусной) карты при посещении туристических объектов;

4. в сфере образования:
– в качестве пропуска, инструмента учета посещаемости и питания в образовательных организациях.

Также Карта жителя будет использоваться в качестве скидочной или бонусной карты при покупке товаров, работ, услуг у партнеров проекта в рамках программы лояльности платежной системы «Мир».

«Теперь карта «Мир» любого банка может стать единым многофункциональным инструментом для получения мер социальной поддержки и иных услуг. Каждый гражданин региона сможет обладать только одной действующей Картой жителя, срок действия которой будет равен сроку действия имеющейся банковской карты», - прокомментировал министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.