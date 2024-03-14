Картой жителя Саратовской области сможет стать любая банковская карта «Мир»

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Жители области смогут самостоятельно подключить свою карту «Мир» к цифровому сервису с помощью личного кабинета на официальном портале Карты жителя в сети «Интернет». Для подключения к сервису получать новую банковскую карту не нужно.Карту жителя Саратовской области планируется использовать:1. в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения при получении мер социальной поддержки:- на оплату проезда на общественном транспорте отдельными категориями граждан,- по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей до 3-х лет.2. в сфере здравоохранения:– в аптечных организациях для получения и приобретения лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения при наличии электронного рецепта;3. в сфере культуры:– в качестве скидочной (бонусной) карты при посещении туристических объектов;4. в сфере образования:– в качестве пропуска, инструмента учета посещаемости и питания в образовательных организациях.Также Карта жителя будет использоваться в качестве скидочной или бонусной карты при покупке товаров, работ, услуг у партнеров проекта в рамках программы лояльности платежной системы «Мир».«Теперь карта «Мир» любого банка может стать единым многофункциональным инструментом для получения мер социальной поддержки и иных услуг. Каждый гражданин региона сможет обладать только одной действующей Картой жителя, срок действия которой будет равен сроку действия имеющейся банковской карты», - прокомментировал министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.